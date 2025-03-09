Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини – Трамп

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Штати підпишуть угоду про корисні копалини. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.

Ведуча уточнила у Трампа, чи впевнений він у тому, що в Україні дійсно є ресурси, які він хоче (зокрема титан, літій та рідкісноземельні метали).

"Так, я впевнений. Я маю на увазі, що я перевірив це. Це дуже цінно", – відповів президент США.

Підписання угоди очікувалося 28 лютого, проте воно було скасоване після публічної суперечки українського лідера Володимира Зеленського з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі. Напередодні цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив основні пункти цього документа.