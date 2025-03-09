Трамп про Зеленського: Не вважаю його вдячним, забирав гроші у США як цукерку в дитини

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського вдячним за американську допомогу. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.

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Журналістка запитала Трампа, що саме його розізлило під час зустрічі з Зеленським у Білому домі.

"Те, що він [Зеленський] зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець, і він жорсткий хлопець. І він забрав гроші з цієї країни [США] за Байдена, як цукерку у дитини", – відповів американський лідер.

Президент США зауважив, що не вважає Зеленського вдячним.

"Ми дали йому [Зеленському] $350 млрд, а він говорить про те, що вони [українці] воювали, і вони дійсно воювали... Це хоробрість, тому що хтось повинен використовувати цю зброю. Але без цієї зброї... (Напевно, Трамп посилається на свою фразу, що Україна не втрималась би і двох тижнів без допомоги США. – Ред.)", – розповів політик.

Він вчергове повторив, що саме за його каденції Україна вперше отримала переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, і що якби він був при владі, то повномасштабне вторгнення РФ би не розпочалося.