Трамп про Зеленського: Не вважаю його вдячним, забирав гроші у США, як цукерку в дитини
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського вдячним за американську допомогу. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.
Журналістка запитала Трампа, що саме його розізлило під час зустрічі із Зеленським у Білому домі.
"Те, що він [Зеленський] зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець, і він жорсткий хлопець. І він забрав гроші з цієї країни [США] за Байдена, як цукерку у дитини", – відповів американський лідер.
Президент США зауважив, що не вважає Зеленського вдячним.
"Ми дали йому [Зеленському] $350 млрд, а він говорить про те, що вони [українці] воювали, і вони дійсно воювали... Це хоробрість, тому що хтось повинен використовувати цю зброю. Але без цієї зброї... (Напевно, Трамп посилається на свою фразу, що Україна не втрималась би і двох тижнів без допомоги США. – Ред.)", – розповів політик.
Він вчергове повторив, що саме за його каденції Україна вперше отримала переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, і що якби він був у владі, то повномасштабне вторгнення РФ би не розпочалося.
- 4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто президенту за допомогу Україні та підкреслив, що наша країна не бажає нескінченної війни.
- 7 березня Трамп заявив в Овальному кабінеті, що ухвалив рішення заморозити військову допомогу Україні, щоб переконатися у її бажанні домовитися про завершення війни.
- 8 березня Зеленський заявив, що українська делегація "зробить все", аби українські інтереси були враховані належним чином під час переговорів зі США у Саудівській Аравії.