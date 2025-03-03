Трамп: Угода з Україною не мертва, а Зеленському потрібно бути більш вдячним США

Президент Штатів назвав вигоди від документа для своєї країни

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Президент США Дональд Трамп не вважає "мертвою" угоду про корисні копалини з Україною і гадає, що його колезі Володимиру Зеленському "потрібно бути більш вдячним" Америці для відновлення переговорів. Про це лідер Штатів розповів під час брифінгу у Білому домі.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Трампа запитали, чи "мертва" угода про ресурси з Україною.

Президент США відповів, що "не вважає так", й зазначив, що розповість про це під час свого виступу перед Конгресом у вівторок, 4 березня.

Він зазначив, що це "чудова угода" для США, оскільки вона "повертає" кошти, виділені Джо Байденом на підтримку Україні, й додав, що Штатам потрібні рідкісноземельні ресурси для виробництва чипів, напівпровідників тощо.

Також президента США запитали, що йому потрібно побачити від українського лідера Зеленського, щоби відновити переговори.

"Ну, я просто думаю, що йому потрібно бути більш вдячним, тому що ця країна [США] пройшла з ним крізь лихоліття і злигодні, ми дали їм набагато більше, ніж Європа", – відповів Трамп.