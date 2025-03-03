Трамп: Соглашение с Украиной не мертвое, а Зеленскому нужно быть благодарнее Штатам
Президент США Дональд Трамп не считает "мертвым" соглашение о полезных ископаемых с Украиной и полагает, что его коллеге Владимиру Зеленскому "нужно быть более благодарным" Америке для возобновления переговоров. Об этом лидер Штатов рассказал на брифинге в Белом доме.
Трампа спросили, "мертвое" ли соглашение о ресурсах с Украиной.
Президент США ответил, что "не считает так", и отметил, что расскажет об этом во время своего выступления перед Конгрессом во вторник, 4 марта.
Он отметил, что это "прекрасное соглашение" для США, поскольку оно "возвращает" средства, выделенные Джо Байденом в поддержку Украины, и добавил, что Штатам нужны редкоземельные ресурсы для производства чипов, полупроводников и т.д.
Также президента США спросили, что ему нужно увидеть от украинского лидера Зеленского, чтобы возобновить переговоры.
"Ну, я просто думаю, что ему нужно быть более благодарным, потому что эта страна [США] прошла с ним сквозь тяжелое время и невзгоды, мы дали им гораздо больше, чем Европа", – ответил Трамп.
- Накануне Трамп назвал "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до окончания войны еще "очень, очень далеко". Американский лидер заявил, что Штаты "не будут долго с этим мириться".
- Советник Трампа Уолтц сообщил, что Белый дом ждет от Зеленского прощения за скандал в Белом доме, подписание соглашения о полезных ископаемых и выражение готовности к мирным переговорам.
- Лидер США подверг критике Европу, заявив, что она потратила на закупку нефти и газа из России больше денег, чем на защиту Украины. Зеленский говорил, что расходы Штатов и Европы сопоставимы.