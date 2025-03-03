Трамп: Соглашение с Украиной не мертвое, а Зеленскому нужно быть благодарнее Штатам

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT/EPA)

Президент США Дональд Трамп не считает "мертвым" соглашение о полезных ископаемых с Украиной и полагает, что его коллеге Владимиру Зеленскому "нужно быть более благодарным" Америке для возобновления переговоров. Об этом лидер Штатов рассказал на брифинге в Белом доме.

Трампа спросили, "мертвое" ли соглашение о ресурсах с Украиной.

Президент США ответил, что "не считает так", и отметил, что расскажет об этом во время своего выступления перед Конгрессом во вторник, 4 марта.

Он отметил, что это "прекрасное соглашение" для США, поскольку оно "возвращает" средства, выделенные Джо Байденом в поддержку Украины, и добавил, что Штатам нужны редкоземельные ресурсы для производства чипов, полупроводников и т.д.

Также президента США спросили, что ему нужно увидеть от украинского лидера Зеленского, чтобы возобновить переговоры.

"Ну, я просто думаю, что ему нужно быть более благодарным, потому что эта страна [США] прошла с ним сквозь тяжелое время и невзгоды, мы дали им гораздо больше, чем Европа", – ответил Трамп.