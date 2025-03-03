Трамп звинуватив Європу: Витратили на російську нафту і газ більше, ніж на захист України
Президент США Дональд Трамп розкритикував Європу, заявивши, що вона витратила на закупівлю нафти та газу з Росії більше грошей, аніж на захист України. Такий допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Європа витратила більше грошей, купуючи російську нафту і газ, ніж вони витратили на захист України — ЗНАЧНО!" – написав він.
За даними організації Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), з лютого 2022 року країни-члени ЄС заплатили 205,7 млрд євро за російські енергоносії. Водночас фахівці фіксують скорочення таких закупівель.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Європа та партнери витратили $100 млрд на допомогу Україні, у таку ж суму він оцінив підтримку від Штатів.
- За результатами саміту у Лондоні британський прем'єр Стармер заявив, що його країна та Франція працюватимуть з Україною, щоб сформувати й представити мирний план США.
- Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна і європейські партнери сформують свої спільні позиції у питанні завершення російсько-української війни та представлять їх США.
- Радник Трампа з питань нацбезпеки Волтц заявив, що США вітає активізацію дій щодо підтримки України з боку лідерів Великої Британії та Франції.