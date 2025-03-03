Лідери Європи отримають план з посилення оборони – фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує 4 березня поінформувати країни-члени ЄС про свої плани з посилення оборонної індустрії та військових спроможностей блоку. Слова політикині передає газета The Guardian.
Вона зазначила, що необхідно "масштабне посилення оборони, без жодних питань".
"Ми хочемо міцного миру, але міцний мир можна побудувати лише на силі, а сила починається зі зміцнення нас самих", – пояснила посадовиця.
Після саміту лідерів в Лондоні, 2 березня, вона заявила, що необхідно "терміново переозброїти Європу" та надати Україні "всебічні гарантії безпеки".
- 6 березня Єврорада збереться на спеціальне засідання щодо України та європейської безпеки. Президент Франції Макрон заявляв, що на цьому заході може бути ухвалене рішення про "колосальне фінансування" оборони, що, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро.
- Тим часом проросійський прем'єр Словаччини натякнув на блокування рішення такого саміту. Також Politico повідомляє, що Угорщина відхилила проєкт документа щодо гарантій безпеки й військової допомоги Україні. За даними FT, прем'єр країни Орбан вимагає від ЄС почати "прямі переговори з Росією щодо припинення вогню" у війні проти України.