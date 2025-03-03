Лідери Європи отримають план з посилення оборони – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує 4 березня поінформувати країни-члени ЄС про свої плани з посилення оборонної індустрії та військових спроможностей блоку. Слова політикині передає газета The Guardian.

Вона зазначила, що необхідно "масштабне посилення оборони, без жодних питань".

"Ми хочемо міцного миру, але міцний мир можна побудувати лише на силі, а сила починається зі зміцнення нас самих", – пояснила посадовиця.

Після саміту лідерів в Лондоні, 2 березня, вона заявила, що необхідно "терміново переозброїти Європу" та надати Україні "всебічні гарантії безпеки".

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