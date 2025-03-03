Лідери Європи отримають план з посилення оборони – фон дер Ляєн

Посадовиця зазначила, що міцний мир можна побудувати лише на силі, яка починається зі зміцнення ЄС

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує 4 березня поінформувати країни-члени ЄС про свої плани з посилення оборонної індустрії та військових спроможностей блоку. Слова політикині передає газета The Guardian.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Вона зазначила, що необхідно "масштабне посилення оборони, без жодних питань".

"Ми хочемо міцного миру, але міцний мир можна побудувати лише на силі, а сила починається зі зміцнення нас самих", – пояснила посадовиця.

Після саміту лідерів в Лондоні, 2 березня, вона заявила, що необхідно "терміново переозброїти Європу" та надати Україні "всебічні гарантії безпеки".

Читайте також Генсек НАТО про саміт у Лондоні: Більше країн Європи підвищать видатки на оборону