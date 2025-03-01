Фіцо погрожує блокувати рішення саміту Євроради щодо України – які вимоги

Словаччина хоче, щоб у висновках зустрічі були вказані "необхідність негайного припинення вогню" та вимога відновити транзит російського газу

Роберт Фіцо (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо натякнув на блокування рішення екстреного саміту Євроради щодо України та європейської безпеки 6 березня. Водночас він пообіцяв "поважати" рішення країн, які вирішать допомагати Україні, йдеться у дописі, який політик опублікував у своїх соцмережах.

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"Якщо саміт не буде рахуватися з тим, що є й інші думки, окрім простого продовження війни, Європейська Рада може не дійти згоди щодо висновків стосовно України у четвер", – написав він.

Фіцо традиційно заявив, що Словаччина не буде підтримувати Україну ані фінансово, ані у військовому плані, щоб вона могла продовжувати війну, але якщо інші країни вирішать це зробити, то "ми будемо поважати це".

Також прем'єр зазначив, що йог країна має застереження щодо нібито "нереалістичної" стратегії "миру через силу", й стверджує, що Україна буцімто ніколи не буде достатньо сильною, аби вести переговори з позиції військової сили.

Для висновків майбутнього саміту Євроради, серед іншого, Словаччина пропонує "необхідність негайного припинення вогню (незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди)". Президент Володимир Зеленський заявляв, що припинення вогню може бути за умови гарантій безпеки та сильної позиції України.

Також Словаччина вимагає, щоб у висновках саміту було чітко вказано вимогу про відновлення транзиту російського газу через Україну.

Окрім цього, заявив Фіцо, його країна "поважає необхідність підвищення обороноздатності Європи".