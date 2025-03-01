Фіцо погрожує блокувати рішення саміту Євроради щодо України – які вимоги
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо натякнув на блокування рішення екстреного саміту Євроради щодо України та європейської безпеки 6 березня. Водночас він пообіцяв "поважати" рішення країн, які вирішать допомагати Україні, йдеться у дописі, який політик опублікував у своїх соцмережах.
"Якщо саміт не буде рахуватися з тим, що є й інші думки, окрім простого продовження війни, Європейська Рада може не дійти згоди щодо висновків стосовно України у четвер", – написав він.
Фіцо традиційно заявив, що Словаччина не буде підтримувати Україну ані фінансово, ані у військовому плані, щоб вона могла продовжувати війну, але якщо інші країни вирішать це зробити, то "ми будемо поважати це".
Також прем'єр зазначив, що йог країна має застереження щодо нібито "нереалістичної" стратегії "миру через силу", й стверджує, що Україна буцімто ніколи не буде достатньо сильною, аби вести переговори з позиції військової сили.
Для висновків майбутнього саміту Євроради, серед іншого, Словаччина пропонує "необхідність негайного припинення вогню (незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди)". Президент Володимир Зеленський заявляв, що припинення вогню може бути за умови гарантій безпеки та сильної позиції України.
Також Словаччина вимагає, щоб у висновках саміту було чітко вказано вимогу про відновлення транзиту російського газу через Україну.
Окрім цього, заявив Фіцо, його країна "поважає необхідність підвищення обороноздатності Європи".
- 18 лютого 2025 року Politico повідомило, що члени ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро. 22 лютого видання заявило, що сума запланованої допомоги збільшилася до 20 млрд євро, оскільки США все більше демонструють відхід від підтримки Києва. Spiegel заявила, що через позицію Франції та Італії виникли труднощі з погодженням великого пакета допомоги Україні на рівні ЄС.
- 1 березня Financial Times повідомило, що прем'єр Угорщини Орбан написав лист до голови Євроради, у якому вимагає від ЄС почати "прямі переговори з Росією щодо припинення вогню" у війні проти України. Також він нібито пригрозив заблокувати майбутню домовленість європейських лідерів щодо України.
- Президент Франції Макрон заявив, що на саміті Євроради може бути ухвалене рішення про "колосальне фінансування" оборони, що, ймовірно, відповідає сотням мільярдів євро.