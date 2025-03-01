Фицо грозится блокировать решение саммита Евросовета по Украине – какие требования

Словакия хочет, чтобы в выводах встречи были указаны "необходимость немедленного прекращения огня" и требование возобновить транзит российского газа

Роберт Фицо (Фото: JAKUB GAVLAK/EPA)

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо намекнул на блокирование решения экстренного саммита Евросовета по Украине и европейской безопасности 6 марта. В то же время, он пообещал "уважать" решения стран, которые решат помогать Украине, говорится в сообщении, которое политик опубликовал в своих соцсетях.

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"Если саммит не будет считаться с тем, что есть и другие мнения, кроме простого продолжения войны, Европейский Совет может не прийти к согласию относительно выводов относительно Украины в четверг", – написал он.

Фицо традиционно заявил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни в военном плане, чтобы она могла продолжать войну, но если другие страны решат это сделать, то мы будем уважать это.

Также премьер отметил, что его страна имеет оговорку относительно якобы "нереалистической" стратегии "мира через силу", и утверждает, что Украина якобы никогда не будет достаточно сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной силы.

Для выводов предстоящего саммита Евросовета, в частности, Словакия предлагает "необходимость немедленного прекращения огня (независимо от момента достижения окончательного мирного соглашения)". Президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня может быть при гарантиях безопасности и сильной позиции Украины.

Также Словакия требует, чтобы в заключении саммита было четко указано требование о возобновлении транзита российского газа через Украину.

Кроме этого, заявил Фицо, его страна "уважает необходимость повышения обороноспособности Европы".