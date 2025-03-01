Фицо грозится блокировать решение саммита Евросовета по Украине – какие требования
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо намекнул на блокирование решения экстренного саммита Евросовета по Украине и европейской безопасности 6 марта. В то же время, он пообещал "уважать" решения стран, которые решат помогать Украине, говорится в сообщении, которое политик опубликовал в своих соцсетях.
"Если саммит не будет считаться с тем, что есть и другие мнения, кроме простого продолжения войны, Европейский Совет может не прийти к согласию относительно выводов относительно Украины в четверг", – написал он.
Фицо традиционно заявил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни в военном плане, чтобы она могла продолжать войну, но если другие страны решат это сделать, то мы будем уважать это.
Также премьер отметил, что его страна имеет оговорку относительно якобы "нереалистической" стратегии "мира через силу", и утверждает, что Украина якобы никогда не будет достаточно сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной силы.
Для выводов предстоящего саммита Евросовета, в частности, Словакия предлагает "необходимость немедленного прекращения огня (независимо от момента достижения окончательного мирного соглашения)". Президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня может быть при гарантиях безопасности и сильной позиции Украины.
Также Словакия требует, чтобы в заключении саммита было четко указано требование о возобновлении транзита российского газа через Украину.
Кроме этого, заявил Фицо, его страна "уважает необходимость повышения обороноспособности Европы".
- 18 февраля 2025 года Politico сообщило, что члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро. 22 февраля издание заявило, что сумма запланированного пособия увеличилась до 20 млрд евро, поскольку США все больше демонстрируют отход от поддержки Киева. Spiegel заявила, что из-за позиции Франции и Италии возникли трудности с согласованием большого пакета помощи Украине на уровне ЕС.
- 1 марта Financial Times сообщило, что премьер Венгрии Орбан написал письмо председателю Евросовета, в котором требует от ЕС начать "прямые переговоры с Россией о прекращении огня" в войне против Украины. Также он якобы пригрозил заблокировать будущую договоренность европейских лидеров по Украине.
- Президент Франции Макрон заявил, что на саммите Евросовета может быть принято решение о "колоссальном финансировании" обороны, что, вероятно, соответствует сотням миллиардов евро.