Зеленский: Прекращение огня возможно, если будут гарантии безопасности и сильная позиция
Президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть при гарантиях безопасности и сильной позиции Украины. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе.
Так он ответил на вопрос о предложениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "Рождественском перемирии и обмене пленными".
"О вопросе прекращения огня. Мы должны с вами понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о ceasefire (англ. прекращении огня) в любом конфликте, в любой войне, люди знают, что будет после, чем все закончится. Надо знать, что будет завтра для того, чтобы сегодня делать ceasefire", – заявил Зеленский.
В противном случае, добавил президент, только создается замороженный конфликт.
Поэтому Украине нужна сильная позиция и гарантии безопасности, подчеркнул глава государства.
"Безусловно, Украина хочет окончания войны. Безусловно, мы хотим мира, устоявшегося мира. И, безусловно, Россия этого не хочет и это постоянно демонстрирует", – подытожил он.
- Также Зеленский отметил, что не говорил с Орбаном о его идеях, раскритиковал его отношения с Путиным и предложение "Рождественского обмена".
- Ранее будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что команда новоизбранного президента США будет готова "тщательно рассмотреть" прекращение огня как первый шаг к окончанию боевых действий в войне РФ против Украины.