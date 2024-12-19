Зеленский: Прекращение огня возможно, если будут гарантии безопасности и сильная позиция

"Мы должны с вами понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом", – отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть при гарантиях безопасности и сильной позиции Украины. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос о предложениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "Рождественском перемирии и обмене пленными".

"О вопросе прекращения огня. Мы должны с вами понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о ceasefire (англ. прекращении огня) в любом конфликте, в любой войне, люди знают, что будет после, чем все закончится. Надо знать, что будет завтра для того, чтобы сегодня делать ceasefire", – заявил Зеленский.

В противном случае, добавил президент, только создается замороженный конфликт.

Поэтому Украине нужна сильная позиция и гарантии безопасности, подчеркнул глава государства.

"Безусловно, Украина хочет окончания войны. Безусловно, мы хотим мира, устоявшегося мира. И, безусловно, Россия этого не хочет и это постоянно демонстрирует", – подытожил он.