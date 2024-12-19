Зеленський: Припинення вогню можливе, якщо будуть гарантії безпеки та сильна позиція України

"Ми повинні з вами зрозуміти, що не можемо жити з замороженим конфліктом", – зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню може бути за умови гарантій безпеки та сильної позиції України. Про це голова держави розповів під час пресконференції у Брюсселі.

Так він відповів на запитання щодо пропозицій прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я та обмін полоненими".

"Щодо питання припинення вогню. Ми повинні з вами зрозуміти, що не можемо жити з замороженим конфліктом. Коли йдеться про ceasefire (англ. припинення вогню) у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні, люди знають, що буде після, чим все закінчиться. Треба знати, що [буде] завтра для того, щоби сьогодні робити ceasefire", – заявив Зеленський.

В іншому ж випадку, додав президент, лише створюється заморожений конфлікт.

Тому Україні потрібні сильна позиція та гарантії безпеки, наголосив голова держави.

"Безумовно, Україна хоче закінчення війни. Безумовно, ми хочемо миру, сталого миру. І, безумовно, Росія цього не хоче і це постійно демонструє", – підсумував він.