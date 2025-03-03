Лидеры Европы получат план по усилению обороны – фон дер Ляен

Чиновница отметила, что крепкий мир можно построить только на силе, которая начинается с усиления ЕС

Урсула фон дер Ляен (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен планирует 4 марта проинформировать страны-члены ЕС о своих планах по усилению оборонной индустрии и военных способностей блока. Слова политики передает газета The Guardian.

Она отметила, что необходимо "масштабное усиление обороны, без вопросов".

"Мы хотим крепкого мира, но крепкий мир можно построить только на силе, а сила начинается с укрепления нас самих", – пояснила чиновник.

После саммита лидеров в Лондоне, 2 марта, она заявила, что необходимо "срочно перевооружить Европу" и предоставить Украине "всесторонние гарантии безопасности".

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