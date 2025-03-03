Лидеры Европы получат план по усилению обороны – фон дер Ляен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен планирует 4 марта проинформировать страны-члены ЕС о своих планах по усилению оборонной индустрии и военных способностей блока. Слова политики передает газета The Guardian.
Она отметила, что необходимо "масштабное усиление обороны, без вопросов".
"Мы хотим крепкого мира, но крепкий мир можно построить только на силе, а сила начинается с укрепления нас самих", – пояснила чиновник.
После саммита лидеров в Лондоне, 2 марта, она заявила, что необходимо "срочно перевооружить Европу" и предоставить Украине "всесторонние гарантии безопасности".
- 6 марта Евросовет соберется на специальное заседание по Украине и европейской безопасности. Президент Франции Макрон заявлял, что на этом мероприятии может быть принято решение о "колоссальном финансировании" обороны, что, вероятно, соответствует сотням миллиардов евро.
- Между тем пророссийский премьер Словакии намекнул на блокировку решения такого саммита. Также Politico сообщает, что Венгрия отклонила проект документа по гарантиям безопасности и военной помощи Украине. По данным FT, премьер страны Орбан требует от ЕС начать "прямые переговоры с Россией по прекращению огня" в войне против Украины.