НАТО планирует попросить Европу и Канаду увеличить военный потенциал на 30% – Bloomberg
У НАТО есть планы попросить у Европы и Канады увеличить свои запасы оружия и техники примерно на 30% на протяжении следующих нескольких лет. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника Альянса.
Сейчас обсуждаются новые цели по военному потенциалу союзников по НАТО, которые обновляли бы целевые показатели, установленные до полномасштабного вторжения России в Украину, с целью принятия их до начала июня, когда министры обороны Альянса соберутся в Брюсселе.
По информации неназванных чиновников, достижение этих новых уровней потребует "огромных" финансовых затрат со стороны большинства европейских союзников и Канады, тогда как расходы США не придется менять.
По словам одного из чиновников, новые цели потребуют увеличения объема техники на 30% во всех секторах, при этом определенные категории вырастут гораздо больше или меньше.
По данным собеседника журналистов, эти новые показатели приведут к значительному усилению европейских и канадских сил в составе Альянса, которые меньше будут зависеть от США. Их реализация займет от 5 до 15 лет.
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США в значительной степени смогут добиться новых целей с уже имеющейся у них техникой. Но большинству союзников необходимо будет увеличить расходы на оборону до более 3% от валового внутреннего продукта.
Как ожидается, этот уровень лидеры установят как новый показатель расходов на саммите НАТО в Нидерландах в конце июня.
Пять основных направлений, на которые будут направлены усилия, – это системы противовоздушной обороны, возможности для нанесения глубоких ударов, логистика, возможности наземного маневра, системы связи и информации.
Они будут подкреплены увеличенными запасами оружия и запчастей.
Системы ПВО были специально выделены как сфера, что требует большего потенциала от всех союзников, в частности США.
- 4 марта 2025 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала план перевооружения ЕС на 800 млрд евро. Он сосредоточен на увеличении расходов стран – членов ЕС на оборону и военную помощь Украине.
- На фоне угроз президента США Трампа и его отказа от оборонных обязательств Канада взяла курс на заключение крупных оборонных соглашений с Европой и улучшение доступа континента к важнейшим полезным ископаемым, писал Bloomberg.