НАТО планирует попросить Европу и Канаду увеличить военный потенциал на 30% – Bloomberg

Встреча министров обороны стран НАТО 13 февраля 2025 года (Фото: Olivier Hoslet / EPA)

У НАТО есть планы попросить у Европы и Канады увеличить свои запасы оружия и техники примерно на 30% на протяжении следующих нескольких лет. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника Альянса.

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Сейчас обсуждаются новые цели по военному потенциалу союзников по НАТО, которые обновляли бы целевые показатели, установленные до полномасштабного вторжения России в Украину, с целью принятия их до начала июня, когда министры обороны Альянса соберутся в Брюсселе.

По информации неназванных чиновников, достижение этих новых уровней потребует "огромных" финансовых затрат со стороны большинства европейских союзников и Канады, тогда как расходы США не придется менять.

По словам одного из чиновников, новые цели потребуют увеличения объема техники на 30% во всех секторах, при этом определенные категории вырастут гораздо больше или меньше.

По данным собеседника журналистов, эти новые показатели приведут к значительному усилению европейских и канадских сил в составе Альянса, которые меньше будут зависеть от США. Их реализация займет от 5 до 15 лет.

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США в значительной степени смогут добиться новых целей с уже имеющейся у них техникой. Но большинству союзников необходимо будет увеличить расходы на оборону до более 3% от валового внутреннего продукта.

Как ожидается, этот уровень лидеры установят как новый показатель расходов на саммите НАТО в Нидерландах в конце июня.

Пять основных направлений, на которые будут направлены усилия, – это системы противовоздушной обороны, возможности для нанесения глубоких ударов, логистика, возможности наземного маневра, системы связи и информации.

Они будут подкреплены увеличенными запасами оружия и запчастей.

Системы ПВО были специально выделены как сфера, что требует большего потенциала от всех союзников, в частности США.