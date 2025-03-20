Канада стремится к оборонным связям и соглашениям с Европой из-за политики США – Bloomberg

Столица Канады – Оттава (Фото: depositphotos.com)

Канада взяла курс на заключение больших оборонных соглашений с Европой и улучшение доступа континента к важнейшим полезным ископаемым в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа и его отказ от оборонных обязательств со стороны Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, который имеет в распоряжении письмо посла Канады в Италии Элиссы Голберг.



Посол написала министрам финансов, иностранных дел, обороны и бизнеса Италии, что Канада стремится к более тесному сотрудничеству в оборонной промышленности с Италией и Евросоюзом "в срочном порядке".

Голберг попросила Италию поддержать разрешение третьим странам сотрудничать с оборонным планом Евросоюза ReArm.

По информации ознакомленного с вопросом неназванного собеседника, оборонное партнерство между Канадой и ЕС могут заключить быстро, что позволит Оттаве участвовать в совместных с европейскими странами закупках в рамках плана ReArm.

В письме посла изложены планы купить 10 подлодок, дополнительные истребители и боевые танки, которые потенциально могут быть приобретены у европейских поставщиков.

В 2023 году Канада заключила соглашение о покупке у США десятков истребителей F-35. Через несколько часов после вступления в должность премьер-министр Канады Марк Карни приказал пересмотреть это соглашение в рамках переоценки зависимости от США.

Второе место в соглашении Канады о покупке военных самолетов в 2023 году занял истребитель шведской компании Saab AB (производит самолеты Gripen. – Ред.). Немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp AG зарегистрировал в Оттаве лоббистов касательно планов Канады приобрести подлодки.

Далее в письме Голберг отметила, что промышленность Канады "может предложить гораздо больше" – дроны, спутниковую связь, робототехнику, искусственный интеллект, кибербезопасность и лучшую интеграцию цепочек снабжения больших запасов полезных ископаемых.

Среди последних она назвала никель, кобальт и литий, которые необходимы для передовых оборонных технологий и систем возобновляемой энергии.

Канада уже согласилась вести переговоры с ЕС о партнерстве в сфере безопасности, но в письме Голберг говорится, что Оттава хотела бы более тесного сотрудничества "с учетом текущего меняющегося геополитического положения".

Карни заявил журналистам 18 марта в Лондоне, что усилия Европы увеличить расходы на оборону интересны Канаде из-за потенциального альтернативного поставщика.

"Это создает потенциал для создания цепочек поставок, которые означают, что канадские компании участвуют в разработке этих оборонных систем", – сказал он.

В декабре 2024 года Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом США в разговоре с тогдашним премьер-министром страны Трюдо.

В марте 2025 года Карни заявил, что Канада не станет частью США.

Уже в должности премьер-министра Карни отметил необходимость укрепления отношений с европейскими странами на фоне напряженности с США.