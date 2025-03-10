"Америка – не Канада". Преемник Трюдо Карни заявил, что его страна не будет частью США

Политик отметил, что одна из первых его задач на посту премьера – поставить "в известность" Трампа о зависимости Штатов от канадских энергоносителей

Марк Карни (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Новый лидер канадской Либеральной партии и будущий премьер-министр Марк Карни заявил, что "Америка – это не Канада" и что его страна никогда не будет частью США. Слова политика передает издание Politico.

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"Америка – это не Канада. И Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в коем случае, никоим образом, ни в какой форме. Мы не просили этого боя, но канадцы всегда готовы, когда кто-то другой бросает перчатки (вызывает на поединок. – Ред.)", – заявил Карни в своей речи после избрания на должность.

Также он назвал угрозы лидера США Дональда Трампа по тарифам "экономическим и суверенным (долговым. – Ред.) кризисом".

Политик отметил: "Американцы хотят наши ресурсы, нашу воду, нашу землю, нашу страну. Подумайте об этом. Если им это удастся, они разрушат наш образ жизни".

Карни, управлявший центральными банками Канады и Великобритании, выступает за тарифы "доллар за доллар" в ответ на мероприятия США.

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Он пообещал, что одна из первых его задач на посту премьера – поставить Трампа "в известность" о зависимости Штатов от канадских энергоносителей. Как и его предшественник Джастин Трюдо, политик предупредил, что "все карты на столе", когда речь идет о сокращении таких поставок.

Во время кампании за должность Карни представлял себя как жесткого переговорщика, который сможет помешать президенту США достичь его цели "доминировать в полушарии", захватив Канаду и Гренландию. Также он пообещал оградить "язык, культуру и воду" от посягательств Трампа.

Это не первый случай, когда Карни имеет публичные конфликты с американским лидером. В 2018 году, во время работы руководителем Банка Англии, политик критиковал тарифную политику Трампа, утверждая, что это нанесет ущерб мировой экономике.

В 2020 году во время выступления в Давосе Карни поддержал активистку Грету Тунберг в вопросе климатической политики, что противоречило взглядам президента США.

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9 марта Карни выиграл в гонке за должность лидера руководящей Либеральной партии Канады и сменит Трюдо в должности премьера после того, как примет присягу.

59-летний Карни набрал 86% голосов, опередил ближайшую конкурентку, бывшего министра финансов Христю Фриланд. В голосовании приняло участие 152 000 членов Либеральной партии.