Марк Карни заменит Трюдо на должности премьер-министра Канады

Впервые в Канаде главой правительства был избран новичок в политике

Марк Карни (Фото: EPA/JALAL MORCHIDI)

Бывший руководитель центрального банка Марк Карни выиграл гонку за должность лидера руководящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Официальные результаты голосования были объявлены поздно вечером 9 марта, сообщает Reuters.

59-летний Карни набрал 86% голосов и опередил ближайшую конкурентку, бывшого министра финансов Христи Фриланд. В голосовании приняли участие 152 тысяч членов Либеральной партии.

Как сообщает Reuters, победа Карни знаменует собой первый случай, когда премьер-министром Канады стал кандидат без реального политического прошлого. Преимущество Карни обеспечил его опыт руководителя двух центральных банков G7 – Канады и Великобритании, что сделало его оптимальным кандидатом для борьбы с торговой войной, которую начал Дональд Трамп.

В январе 2025 года действующий премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более чем девяти лет пребывания у власти, поскольку его рейтинг резко упал.