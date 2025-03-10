Марк Карні замінить Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади
Колишній керівник центрального банку Марк Карні виграв перегони за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра. Офіційні результати голосування були оголошені пізно ввечері 9 березня, повідомляє Reuters.
59-річний Карні набрав 86% голосів, випередив найближчу конкурентку, колишню міністерку фінансів Христю Фріланд. В голосуванні взяли участь 152 000 членів Ліберальної партії.
Як повідомляє Reuters, перемога Карні знаменує собою перший випадок, коли прем’єр-міністром Канади став кандидат без реального політичного минулого. Перевагу Карні забезпечив досвід керівника двох центральних банків G7 – Канади та Великої Британії, що зробило його оптимальним кандидатом для боротьби в торгівельній війні, яку розпочав Дональд Трамп.
У січні 2025 року чинний прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж дев’яти років перебування при владі, оскільки його рейтинг різко впав.
- 30 січня 2025 року Трамп оголосив про введення мит у розмірі 25% для Канади та Мексики.
- Через два дні після запровадження мит проти найбільших торгових партнерів США Трамп оголосив, що мита на більшість товарів з Мексики та Канади будуть відкладені до 2 квітня.