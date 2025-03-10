Марк Карні замінить Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади

Вперше в Канаді головою уряду був обраний новачок в політиці

Марк Карні (Фото: EPA/JALAL MORCHIDI)

Колишній керівник центрального банку Марк Карні виграв перегони за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра. Офіційні результати голосування були оголошені пізно ввечері 9 березня, повідомляє Reuters.

59-річний Карні набрав 86% голосів, випередив найближчу конкурентку, колишню міністерку фінансів Христю Фріланд. В голосуванні взяли участь 152 000 членів Ліберальної партії.

Як повідомляє Reuters, перемога Карні знаменує собою перший випадок, коли прем’єр-міністром Канади став кандидат без реального політичного минулого. Перевагу Карні забезпечив досвід керівника двох центральних банків G7 – Канади та Великої Британії, що зробило його оптимальним кандидатом для боротьби в торгівельній війні, яку розпочав Дональд Трамп.

У січні 2025 року чинний прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж дев’яти років перебування при владі, оскільки його рейтинг різко впав.