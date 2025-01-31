Трамп оголосив про введення мит проти Канади та Мексики з 1 лютого
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит у розмірі 25% для Канади та Мексики. Введено їх буде 1 лютого, повідомив він з Овального кабінету, передає Bloomberg.
Трамп зазначив, що мита будуть введені з низки причин.
"Номер один – це люди, які так жахливо і так багато хлинули в нашу країну. Номер два – це наркотики фентаніл і все інше, що потрапило в країну. Номер три – це величезні субсидії, які ми даємо Канаді та Мексиці у вигляді дефіциту" – сказав він.
Трамп зазначив, що рівень мит може з часом зрости, а може й не зрости. Також він сказав, що ввечері 30 січня ухвалить рішення про те, чи будуть мита стосуватися імпорту канадської нафти й воно залежатиме від ціни на нафту.
"Нам не потрібні ті продукти, які вони мають. У нас є вся нафта, яка вам потрібна. У нас є всі дерева, які вам потрібні", – додав Трамп, маючи на увазі великий імпорт із Канади.
Зазначається, що за перші 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі США з Канадою становив $699 млрд, а з Мексикою — $776 млрд. А масштаби тарифів, які запровадить Трамп, можуть мати серйозні наслідки для окремих галузей.
- За оцінками економістів Bank of Nova Scotia, 25% мита, якими загрожує Трамп, можуть призвести до падіння ВВП Канади на 3,8%. А якщо Канада зважиться на "повну відплату", ці втрати можуть зрости до 5,6% протягом кількох років.
- 21 січня повідомлялося, що Трамп розглядає введення 25%-х мит проти Канади та Мексики з 1 лютого.
- 29 січня Центробанк Канади оцінив наслідки торгової війни зі США. Знизив прогноз щодо ВВП.