Трамп оголосив про введення мит проти Канади та Мексики з 1 лютого

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит у розмірі 25% для Канади та Мексики. Введено їх буде 1 лютого, повідомив він з Овального кабінету, передає Bloomberg.

Трамп зазначив, що мита будуть введені з низки причин.

"Номер один – це люди, які так жахливо і так багато хлинули в нашу країну. Номер два – це наркотики фентаніл і все інше, що потрапило в країну. Номер три – це величезні субсидії, які ми даємо Канаді та Мексиці у вигляді дефіциту" – сказав він.

Трамп зазначив, що рівень мит може з часом зрости, а може й не зрости. Також він сказав, що ввечері 30 січня ухвалить рішення про те, чи будуть мита стосуватися імпорту канадської нафти й воно залежатиме від ціни на нафту.

"Нам не потрібні ті продукти, які вони мають. У нас є вся нафта, яка вам потрібна. У нас є всі дерева, які вам потрібні", – додав Трамп, маючи на увазі великий імпорт із Канади.

Зазначається, що за перші 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі США з Канадою становив $699 млрд, а з Мексикою — $776 млрд. А масштаби тарифів, які запровадить Трамп, можуть мати серйозні наслідки для окремих галузей.