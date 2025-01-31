Трамп объявил о введении пошлин против Канады и Мексики с 1 февраля

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% для Канады и Мексики. Введены они будут 1 февраля, сообщил он из Овального кабинета, передает Bloomberg.

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Трамп отметил, что пошлины будут введены по ряду причин.

"Номер один – это люди, которые так ужасно и так много хлынули в нашу страну. Номер два – это наркотики фентанил и все остальное, что попало в страну. Номер три – это огромные субсидии, которые мы даем Канаде и Мексике в виде дефицита", – сказал он.

Трамп отметил, что уровень пошлин может со временем вырасти, а может и не вырасти. Также он сказал, что вечером 30 января примет решение о том, будут ли пошлины касаться импорта канадской нефти и оно будет зависеть от цены на нефть.

"Нам не нужны те продукты, которые у них есть. У нас есть вся нефть, которая вам нужна. У нас есть все деревья, которые вам нужны", – добавил Трамп, имея в виду крупный импорт из Канады.

Отмечается, что за первые 11 месяцев 2024 года объем торговли США с Канадой составил $699 млрд, а с Мексикой — $776 млрд. А масштабы тарифов, которые введет Трамп, могут иметь серьезные последствия для отдельных отраслей.