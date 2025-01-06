Трюдо оголосив про відставку з посади лідера Ліберальної партії Канади

Джастін Трюдо (Фото: Olga Fedrova/EPA)

У понеділок, 6 січня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера керівної Ліберальної партії. Про це він повідомив у зверненні, передає американський телеканал CNN.

"Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем’єр-міністра після того, як партія обере свого нового лідера", – сказав Трюдо.

Трюдо залишатиметься тимчасовим прем'єр-міністром Канади до обрання нового лідера керівної партії.

Він заявив, що роботу парламенту країни буде призупинено до 24 березня, поки не буде обрано нового лідера.

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