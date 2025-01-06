Цього тижня прем'єр Канади Трюдо може оголосити про відставку – Reuters

Трюдо планує піти у відставку не лише з посади лідера керівної партії, але й скласти повноваження прем’єр-міністра, пишуть журналісти

Джастін Трюдо (Фото: ЕРА)

Прем'єр Канади Джастін Трюдо найближчими днями, ймовірно, оголосить про намір піти у відставку. Про це пишуть Reuters та Globe and Mail з посиланням на джерела.

Першими про це написали журналісти Globe and Mail після спілкування з трьома обізнаними співрозмовниками.

За їхніми словами, Трюдо вирішив подати у відставку через тиск усередині своєї партії та низький рівень суспільної підтримки. Офіційна заява про це очікується перед загальнонаціональною зустріччю Ліберальної партії, яка запланована на 8 січня. Поки не зрозуміло, чи Трюдо залишатиметься прем’єр-міністром до обрання нового лідера, чи складе повноваження одразу, зазначають медійники.

Водночас Reuters повідомляє, що Трюдо планує піти у відставку не лише з посади лідера керівної партії, але й скласти повноваження прем’єр-міністра.

Globe and Mail додає, що Трюдо обговорив із міністром фінансів Домініком Лебланом можливість тимчасового виконання ним обов’язків лідера партії та прем’єр-міністра.

Трюдо став прем'єр-міністром Канади 4 листопада 2015 року. Його Ліберальна партія перемогла на федеральних виборах у жовтні того самого року, здобувши більшість у Палаті громад.

3 грудня 2024 року Fox News повідомив, що Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США. У Канаді відповіли, що це кумедний жарт.