На этой неделе премьер Канады Трюдо может объявить об отставке – Reuters

Трюдо планирует уйти в отставку не только с поста лидера руководящей партии, но и сложить полномочия премьер-министра, пишут журналисты

Джастин Трюдо (Фото: ЕРА)

Премьер Канады Джастин Трюдо в ближайшие дни, вероятно, объявит о намерении уйти в отставку. Об этом пишут Reuters и Globe and Mail со ссылкой на источники.

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Первыми об этом написали журналисты Globe and Mail после общения с тремя осведомленными собеседниками.

По их словам, Трюдо решил подать в отставку из-за давления внутри своей партии и низкого уровня общественной поддержки. Официальное заявление ожидается перед общенациональной встречей Либеральной партии, которая запланирована на 8 января. Пока не понятно, будет ли Трюдо оставаться премьер-министром до избрания нового лидера или сложит полномочия сразу, отмечают журналисты.

В то же время Reuters сообщает, что Трюдо планирует уйти в отставку не только с поста лидера руководящей партии, но и сложить полномочия премьер-министра.

Globe and Mail добавляет, что Трюдо обсудил с министром финансов Домиником Лебланом возможность временного исполнения обязанностей лидера партии и премьер-министра.

Трюдо стал премьер-министром Канады 4 ноября 2015 года. Его Либеральная партия победила на федеральных выборах в октябре того же года, одержав большинство в Палате общин.

3 декабря 2024 года Fox News сообщил, что Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США. В Канаде ответили, что это забавная шутка.