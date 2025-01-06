Трюдо объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии Канады
В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера правящей Либеральной партии. Об этом он сообщил в обращении, передает американский телеканал CNN.
"Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии, с поста премьер-министра после того, как партия изберет своего нового лидера", — сказал Трюдо.
Трюдо будет оставаться временным премьер-министром Канады до избрания нового лидера правящей партии.
Он заявил, что работа парламента страны будет приостановлена до 24 марта, пока не будет избран новый лидер.
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