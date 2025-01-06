Трюдо объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии Канады

В то же время Джастин Трюдо пока останется премьер-министром Канады

Джастин Трюдо (Фото: Olga Fedrova/EPA)

В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера правящей Либеральной партии. Об этом он сообщил в обращении, передает американский телеканал CNN.

"Я намерен уйти в отставку с поста лидера партии, с поста премьер-министра после того, как партия изберет своего нового лидера", — сказал Трюдо.

Трюдо будет оставаться временным премьер-министром Канады до избрания нового лидера правящей партии.

Он заявил, что работа парламента страны будет приостановлена ​​до 24 марта, пока не будет избран новый лидер.

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