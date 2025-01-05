Канцлер Австрии объявил, что уходит в отставку на фоне неудавшихся переговоров по коалиции
Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о своей отставке после неудачных переговоров о формировании новой правительственной коалиции. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в соцсети X (Twitter).
По его словам, он намерен уйти в отставку в "ближайшее время". Занимал пост канцлера Нехаммер с 6 декабря 2021 года.
"После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с должностей федерального канцлера и главы ÖVP (Австрийской народной партии), а также обеспечу упорядоченный переход", – сказал он.
Wir haben lange und redlich verhandelt. In wesentlichen Punkten ist mit der SPÖ keine Einigung möglich. Die Volkspartei steht zu ihren Versprechen: Wir werden leistungs- und wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen oder neuen Steuern nicht zustimmen. Daher beenden wir die Verhandlungen… pic.twitter.com/evKgQbtTwq— Karl Nehammer (@karlnehammer) January 4, 2025
В комментарии Die Presse Нехаммер рассказал, что с представителями Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) невозможно договориться по ключевым вопросам. Перед этим, 2 января, из переговоров вышли партия Новая Австрия и Либеральный форум (NEOS), поэтому дальнейший диалог бессмысленный.
"Мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на новые налоги. Поэтому мы завершаем переговоры с СДПГ и не будем их продолжать", – сказал канцлер.
В октябре президент Австрии Александр ван дер Беллен поручил все же создать коалицию.
3 января 2025 года австрийские СМИ сообщили о провале длительных переговоров о формировании правительства без участия ультраправой Австрийской партии свободы.
- 5 декабря Макрон официально принял отставку премьера Франции Барнье. Сам Макрон заявил, что в отставку не собирается.
- 16 декабря стало известно, что министр финансов Канады Фриланд уходит в отставку после конфликта с Трюдо.
- В тот же день Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Шольцу, будут досрочные выборы.