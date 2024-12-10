Лидер горсовета Эдинбурга подал в отставку: его обвиняют в домогательствах к украинкам

Кэмми Дэй (Фото: Х)

Лидер городского совета Эдинбурга Кэмми Дэй, заподозренный в сексуальных домогательствах к украинским беженкам, подал в отставку после того, как полиция начала против него расследование.

Причиной, по которой он подает в отставку, Дэй назвал якобы сообщения в медиа о его личной жизни, "отвлекающие от работы, которую возглавляемый лейбористами совет делает для жителей Эдинбурга".

"Вот почему для меня пора уйти с должности руководителя", — сказал топ-чиновник, пообещав сотрудничать со следствием.

Лейбористская партия Великобритании заявила, что приостановила членство мужчины до завершения расследования.