Лидер горсовета Эдинбурга подал в отставку: его обвиняют в домогательствах к украинкам
Лидер городского совета Эдинбурга Кэмми Дэй, заподозренный в сексуальных домогательствах к украинским беженкам, подал в отставку после того, как полиция начала против него расследование.
Причиной, по которой он подает в отставку, Дэй назвал якобы сообщения в медиа о его личной жизни, "отвлекающие от работы, которую возглавляемый лейбористами совет делает для жителей Эдинбурга".
"Вот почему для меня пора уйти с должности руководителя", — сказал топ-чиновник, пообещав сотрудничать со следствием.
Лейбористская партия Великобритании заявила, что приостановила членство мужчины до завершения расследования.
- Накануне журналисты Daily Record выяснили, что Дэй посылал беженкам из Украины сообщения, в которых спрашивал об их сексуальных предпочтениях, делал комплименты по поводу внешности и предлагал встретиться на бокал вина.
- Консульство Украины в Эдинбурге заявило, что ожидает результатов расследования и надеется на справедливое решение дела.