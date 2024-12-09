Топ-политика Эдинбурга подозревают в домогательствах к украинским беженкам – Daily Record

Кэмми Дэй (Фото: Х)

Лидера городского совета шотландского Эдинбурга (City of Edinburgh Council) Кэмми Дэя подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к украинским беженкам. Женщины рассказали, что он посылал им в социальных сетях сообщения с откровенными намеками, пишет таблоид Daily Record.

Журналисты выяснили, что Дэй слал беженкам из Украины сообщения, в которых спрашивал об их сексуальных предпочтениях, делал комплименты внешности и предлагал встретиться на бокал вина.

Издание получило доступ к этим сообщениям, где он использовал эмоджи сердца и поцелуя. Также сообщается, что Дэй находил украинок в приложениях для знакомств, где его сообщения были "еще откровеннее".

Одна из женщин рассказала, что после переезда в Шотландию чувствовала одиночество, поэтому "была удивлена вниманием от человека столь высокого ранга". Она вспомнила, что несколько раз видела Дэя на проукраинских мероприятиях.

Остальные украинки также поделились, что он проявлял к ним сексуальный интерес. Они пытались быть вежливыми, но чувствовали дискомфорт и давление из-за его намеков.

"Однажды он нашел меня на сайте знакомств и написал мне сообщение, что было для меня очень странно, поскольку он уже следил за моими социальными сетями и знал, что я знаю, кто он", – рассказала одна из женщин.

Один из советников Дэя сообщил о его поведении по отношению к одной из беженок к мэрии. Там порекомендовали обратиться в полицию, которая, впрочем, не увидела в его действиях состава преступления.

"Там был элемент динамики власти. Человек не мог поднять этот вопрос из-за своего статуса и страха возмездия. Вы говорите о самых уязвимых людях, беженцах", – рассказал чиновник.

Дэй не предоставил журналистам комментарии в ответ на их запросы, пишут в Daily Record. Ранее он отметил, что полиция с ним не контактировала, и ему неизвестно, о чем идет речь в расследовании. Пока его временно отстранили от Лейбористской партии на время рассмотрения обвинений в неподобающем поведении.