Шольц говорит, что украинские беженцы в Германии не работают. Обсудил это с Зеленским

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал безработных украинцев, длительно находящихся на территории страны, как можно скорее найти работу. Об этом пишет n-tv.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, Берлин должен поработать над тем, чтобы больше беженцев из Украины и других стран искали работу в Германии сразу после прохождения языковых курсов.

"Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать", — сказал канцлер.

Он подчеркнул, что ранее предпринятые правительством меры по "стимулированию занятости" оказались недостаточно эффективными. Шольц отметил, что обсудил этот вопрос подробно с президентом Владимиром Зеленским.

"Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении",- подытожил немецкий лидер.

Чехия в первом полугодии 2024 года заработала на беженцах из Украины 11,7 млрд крон ($517 млн). Расходы страны на выплаты пособий намного ниже, чем поступления в бюджет.

Молдова получит от Канады льготный кредит в 120 млн канадских долларов (около $92 млн) для помощи в приеме украинских беженцев. Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Норвегия начала отказывать в предоставлении убежища украинцам из "безопасных" регионов или не проживавшим в Украине на момент полномасштабного вторжения России.

Количество поляков, выступающих за принятие украинских беженцев, упало до 53%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда 94% респондентов заявили, что поддерживают прием беженцев.