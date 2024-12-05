Шольц каже, що українські біженці в Німеччині не працюють. Обговорив це із Зеленським

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав безробітних українців, які тривалий час перебувають на території країни, якомога скоріше знайти роботу. Про це пише n-tv.

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За його словами, Берлін має попрацювати над тим, щоб якомога більше біженців з України та інших країн шукали роботу в Німеччині одразу після проходження мовних курсів.

"Занадто багато хто з них перебуває тут уже так довго, що їм час починати працювати", – сказав канцлер.

Він підкреслив, що раніше впроваджені урядом заходи зі "стимулювання зайнятості" виявилися недостатньо ефективними. Шольц зазначив, що обговорив це питання детально з президентом Володимиром Зеленським.

"Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямі", – підсумував німецький лідер.