Шольц каже, що українські біженці в Німеччині не працюють. Обговорив це із Зеленським
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав безробітних українців, які тривалий час перебувають на території країни, якомога скоріше знайти роботу. Про це пише n-tv.
За його словами, Берлін має попрацювати над тим, щоб якомога більше біженців з України та інших країн шукали роботу в Німеччині одразу після проходження мовних курсів.
"Занадто багато хто з них перебуває тут уже так довго, що їм час починати працювати", – сказав канцлер.
Він підкреслив, що раніше впроваджені урядом заходи зі "стимулювання зайнятості" виявилися недостатньо ефективними. Шольц зазначив, що обговорив це питання детально з президентом Володимиром Зеленським.
"Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямі", – підсумував німецький лідер.
- Чехія у першому півріччі 2024 року заробила на біженцях з України 11,7 млрд крон ($517 млн). Витрати країни на виплати допомоги набагато нижчі, ніж надходження до бюджету.
- Молдова отримає від Канади пільговий кредит на 120 млн канадських доларів (близько $92 млн) для допомоги у прийманні українських біженців. Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
- Норвегія почала відмовляти у наданні притулку українцям із "безпечних" регіонів або тим, що не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення Росії.
- Кількість поляків, які виступають за прийняття українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують приймання біженців.