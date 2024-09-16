"Актив, а не тягар". Чехія розкрила, скільки витратила і заробила на українських біженцях
Чехія у першому півріччі 2024 року заробила на біженцях з України 11,7 млрд крон ($517 млн). Витрати країни на виплати допомоги набагато нижчі, ніж надходження до бюджету, заявили в Міністерстві праці та соцзахисту країни.
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У відомстві уточнили, що гуманітарну допомогу надають приблизно 25% усіх біженців, а це близько 93 000 осіб, більшість із яких діти. Дорослий отримує 4860 крон ($215) на 150 днів, а дитина – 3490 крон ($155). Витрати на житло також прогнозуються – 6000 крон ($265) для вразливих категорій на місяць та 4000 крон ($177) для решти.
До вразливих категорій відносять людей похилого віку, з обмеженими можливостями, маленьких дітей. Середній розмір допомоги на одного біженця становить 7336 крон ($324) на місяць.
У Міністерстві праці Чехії навели приклад графіку доходів і видатків бюджету. Наприклад, у першому півріччі 2024 року на виплати допомоги біженцям було витрачено 7,3 млрд крон ($323 млн), а дохід становив 11,7 млрд крон ($517 млн). Казна поповнилася на доходах від страховок та податків, які платять біженцям, на 4,4 млрд крон ($195 млн).
У першому кварталі поточного року, як повідомляє Novinky.cz з посиланням на представника міністерства, витрати на біженців становили 3,8 млрд крон ($168 млн), а доходи – 5,8 млрд ($257 млн). У другому кварталі витрати скоротилися до 3,5 млрд крон ($155 млн), а доходи збільшилися до 5,9 млрд крон ($261 млн).
"Біженці з України вже давно дають у наш бюджет набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу своїм співвітчизникам. Вони для нас актив, а не тягар", — кажуть у відомстві.
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