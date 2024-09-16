"Актив, а не обуза". Чехия раскрыла, сколько потратила и заработала на украинских беженцах

Украинские беженцы (Фото: t.me/UkrzalInfo)

Чехия в первом полугодии 2024 года заработала на беженцах из Украины 11,7 млрд крон ($517 млн). Расходы страны на выплаты пособий намного ниже, чем поступления в бюджет, заявили в Министерстве труда и соцзащиты страны.

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В ведомстве уточнили, что гуманитарную помощь предоставляют примерно 25% всех беженцев, а это около 93 000 человек, большая часть из которых дети. Взрослый получает 4860 крон ($215) на 150 дней, а ребенок – 3490 крон ($155). Расходы на жилье также прогнозируются – 6000 крон ($265) для уязвимых категорий в месяц и 4000 крон ($177) для остальных.

К уязвимым категориям относят людей пожилого возраста, с ограниченными возможностями, маленьких детей. Средний размер пособия на одного беженца составляет 7336 крон ($324) в месяц.

В Министерстве труда Чехии привели в пример график доходов и расходов бюджета. К примеру, в первом полугодии 2024 года на выплаты пособий беженцам было потрачено 7,3 млрд крон ($323 млн), а доход составил 11,7 млрд крон ($517 млн). Казна пополнилась на доходах от страховок и налогов, которые платят беженцам, на 4,4 млрд крон ($195 млн).

В первом квартале текущего года, как сообщает Novinky.cz со ссылкой на представителя министерства, расходы на беженцев составили 3,8 млрд крон ($168 млн), а доходы – 5,8 млрд ($257 млн). Во втором квартале затраты сократились до 3,5 млрд крон ($155 млн), а доходы увеличились до 5,9 млрд крон ($261 млн).

"Беженцы из Украины уже давно дают в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь своим соотечественникам. Они для нас актив, а не обуза", — говорят в ведомстве.