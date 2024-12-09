Топполітика Единбурга підозрюють у домаганнях до українських біженок – Daily Record

Кеммі Дей (Фото: Х)

Лідера міської ради шотландського Единбурга (City of Edinburgh Council) Кеммі Дея підозрюють у сексуальних домаганнях до українських біженок. Жінки розповіли, що він надсилав їм у соціальних мережах повідомлення з відвертими натяками, пише таблоїд Daily Record.

Журналісти з'ясували, що Дей надсилав біженкам з України повідомлення, в яких запитував про їхні сексуальні вподобання, робив компліменти щодо зовнішності та пропонував зустрітися на келих вина.

Видання отримало доступ до цих повідомлень, де він використовував емоджі серця та поцілунку. Також повідомляється, що Дей знаходив українок у застосонках для знайомств, де його повідомлення були "ще більш відвертими".

Одна з жінок розповіла, що після переїзду до Шотландії відчувала самотність, тому "була здивована увагою від людини такого високого рангу". Вона згадала, що кілька разів бачила Дея на проукраїнських заходах.

Інші українки також поділилися, що він виявляв до них сексуальний інтерес. Вони намагалися бути ввічливими, але відчували дискомфорт і тиск через його натяки.

"Одного разу він знайшов мене на вебсайті знайомств і написав мені повідомлення, що було для мене дуже дивно, оскільки він уже стежив за моїми соціальними мережами й знав, що я знаю, хто він", – розповіла одна з жінок.

Один із радників Дея повідомив про його поведінку стосовно однієї з біженок до мерії. Там порекомендували звернутися до поліції, яка, втім, не побачила в його діях складу злочину.

"Там був елемент динаміки влади. Людина не могла порушити це питання через свій статус і страх відплати. Ви говорите про найбільш вразливих людей, біженців", – розповів посадовець.

Дей не надав журналістам коментарів у відповідь на їхні запити, пишуть у Daily Record. Раніше він зазначив, що поліція з ним не контактувала, і йому невідомо, про що саме йдеться у розслідуванні. Наразі його тимчасово відсторонили від Лейбористської партії на час розгляду звинувачень у неналежній поведінці.