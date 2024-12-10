Лідер міськради Единбурга подав у відставку: його звинувачують у домаганнях до українок
Лідер міської ради Единбурга Кеммі Дей, якого запідозрили у сексуальних домаганнях до українських біженок, подав у відставку після того, як поліція розпочала проти нього розслідування. Про це повідомляє BBC.
Причиною, чому він подає у відставку, Дей назвав нібито повідомлення в медіа про його особисте життя, які "відвертають від роботи, яку очолювана лейбористами рада робить для мешканців Единбурга".
"Ось чому для мене настав час піти з посади керівника", – сказав топпосадовець, пообіцявши співпрацювати зі слідством.
Лейбористська партія Великої Британії заявила, що призупинила членство чоловіка до завершення розслідування. Водночас міська рада Единбурга планує обрати нового голову 19 грудня.
- Напередодні журналісти Daily Record з'ясували, що Дей надсилав біженкам з України повідомлення, в яких запитував про їхні сексуальні вподобання, робив компліменти щодо зовнішності та пропонував зустрітися на келих вина.
- Консульство України в Единбурзі заявило, що чекає на результати розслідування та сподівається на справедливе вирішення справи.