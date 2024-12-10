Лідер міськради Единбурга подав у відставку: його звинувачують у домаганнях до українок
Кеммі Дей (Фото: Х)

Лідер міської ради Единбурга Кеммі Дей, якого запідозрили у сексуальних домаганнях до українських біженок, подав у відставку після того, як поліція розпочала проти нього розслідування. Про це повідомляє BBC.

Причиною, чому він подає у відставку, Дей назвав нібито повідомлення в медіа про його особисте життя, які "відвертають від роботи, яку очолювана лейбористами рада робить для мешканців Единбурга".

"Ось чому для мене настав час піти з посади керівника", – сказав топпосадовець, пообіцявши співпрацювати зі слідством.

Лейбористська партія Великої Британії заявила, що призупинила членство чоловіка до завершення розслідування. Водночас міська рада Единбурга планує обрати нового голову 19 грудня.

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