Канцлер Австрії оголосив, що йде у відставку на тлі невдалих переговорів щодо коаліції

Негаммер заявив, що його партія не має наміру відступати від ключових принципів у переговорах

Карл Негаммер (Фото: x.com/karlnehammer)

Канцлер Австрії Карл Негаммер оголосив про свою відставку після невдалих переговорів щодо формування нової урядової коаліції. Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

За його словами, він має намір піти у відставку "найближчим часом". Обіймав посаду канцлера Негаммер з 6 грудня 2021 року.

"Після припинення переговорів я вчиню наступним чином: найближчими днями я піду з посад федерального канцлера та голови ÖVP (Австрійської народної партії), а також забезпечу впорядкований перехід", – сказав він.

Wir haben lange und redlich verhandelt. У вісьентлікен Punkten ist mit der SPÖ keine Einigung möglich. Die Volkspartei steht zu ihren Versprechen: Wir werden leistungs- und wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen oder neuen Steuern nicht zustimmen. Daher beenden wir die Verhandlungen… pic.twitter.com/evKgQbtTwq — Karl Nehammer (@karlnehammer) January 4, 2025

У коментарі Die Presse Негаммер розповів, що із представниками Соціал-демократичної партії Австрії (SPÖ) неможливо домовитися з ключових питань. Перед цим, 2 січня, з переговорів вийшли партія Нова Австрія та Ліберальний форум (NEOS), тож подальший діалог безглуздий.

"Ми не погодимося на заходи, спрямовані проти пільг і бізнесу, а також на нові податки. Тому ми завершуємо переговори з СДПН і не продовжуватимемо їх", – сказав канцлер.

Довідка. У вересні 2024 року Австрійська партія свободи вперше в історії країни перемогла на загальнонаціональних виборах, набравши приблизно 29% голосів. Але через суперечливу репутацію не змогла домовитися з іншими партіями про формування коаліції.

У жовтні президент Австрії Олександр ван дер Беллен доручив все ж таки створити коаліцію.

3 січня 2025 року австрійські ЗМІ повідомили про провал тривалих переговорів щодо формування уряду без участі ультраправої Австрійської партії свободи.