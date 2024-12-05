Макрон офіційно прийняв відставку прем'єра Франції Барньє
У четвер, 5 грудня, прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє подав заяву про відставку свого уряду президенту країни Емманюелю Макрону, який "взяв це до відома". Про це повідомив Єлисейський палац.
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У повідомленні адміністрації французького президента зазначається, що Барньє продовжить виконувати обов’язки до призначення наступника.
"Барньє разом із членами уряду забезпечує ведення поточних справ до призначення нового уряду", – йдеться в заяві.
Увечері 4 грудня парламент Франції виніс вотум недовіри уряду Барньє. Це рішення підтримав 331 законодавець із 574. Це перший випадок винесення вотуму недовіри уряду у Франції з 1962 року.
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- 21 вересня оголосили склад нового уряду Франції, який вважався "найбільш правим" за останні 10 років.