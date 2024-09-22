У Франції новий "найбільш правий" уряд: МЗС очолив прихильник України

Новий Кабмін Франції тепер став більш "правим", і в ному домінують консерватори та центристи

Генсек Єлисейського палацу Алексіс Колер (Фото: ЕРА/DIMITAR DILKOFF)

У Франції 21 вересня оголосили склад нового уряду, вважається, що він є "найбільш правим" за останні 10 років. Про це повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу, низка французьких медіа доповнили.

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Новий Кабмін Франції тепер став більш "правим", і в ному домінують консерватори та центристи.

За даними France-24, серед нових ключових фігур в уряді — міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, який представляє центристів.

Раніше, бувши держсекретарем у справах Європи, він займався протидією прокремлівській пропаганді та підтримував ініціативу президента Емманюеля Макрона щодо можливого відправлення військових сил в Україну.

Міністром внутрішніх справ став консерватор Бруно Ретайло, який спеціалізувався на питаннях імміграції.

Себастьян Лекорню, близький союзник Макрона, залишився на посаді міністра оборони.

Міністерство фінансів очолив 33-річний Антуан Арман, колишній голова парламентської комісії з економічних питань.

Новим міністром юстиції став Дідьє Міго, колишній соціаліст і єдиний представник лівоцентристів у новому уряді.

Прем'єр-міністр Мішель Барньє заявив, що основні пріоритети уряду — підвищення рівня життя, гарантування безпеки, контроль імміграції, покращення економічної привабливості країни та захист довкілля.

Прем'єр Франції Габріель Атталь подав у відставку 8 липня 2024 року через перемогу ультралівих у парламентських виборах.

8 000 людей вийшли на вулиці Франції, щоб відсвяткувати перемогу ультралівих. Не обійшлося без масових заворушень.

5 вересня Макрон призначив Барньє новим прем'єром.

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