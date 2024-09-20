Фільм "Росіяни на війні" хотіли показати у Франції. Посольство України відреагувало

Анастасія Трофімова (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Пропагандистську стрічку "Росіяни на війні" режисерки Анастасії Трофімової планували показати на французькому телебаченні, посольство України в Парижі вжило заходів дипломатичного реагування. Про це повідомила пресслужба дипломатичного представництва.

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За даними посольства, кілька днів тому українські дипломати отримали інформацію, що автори фільму "Росіяни на війні" скористалися фінансовою підтримкою Французького національного центру кіно CNC, і планують показати стрічку на телеканалі ARTE.

Посол Вадим Омельченко направив листи до керівництва CNC та ARTE, у яких детально роз'яснив, що цей фільм свідомо спотворює реалії війни проти України, і є інструментом російської пропаганди та гібридної агресії.

"Це спроба виправдати окупацію України та відбілити воєнні злочини російської армії. Ми також нагадали, що режисерка фільму кілька років працювала на одіозному російському підсанкційному каналі Russia Today, і внесена Міністерством культури та стратегічних комунікацій до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України", – йдеться у повідомленні.

Посольство звернулося до CNC та ARTE з проханням пояснити ситуацію, а також закликало утриматись від будь-якої співпраці з авторами фільму та відмежуватися від цього проєкту.

У листі-відповіді президент ARTE Брюно Патіно повідомив, що він особисто та його команда уважно слідкували за полемікою навколо стрічки й наголосив, що телеканал жодним чином не асоційований із цієї його версією. Проєкт був запропонований редакції й отримав відмову. Жодних конкретних домовленостей щодо показу фільму на ARTE немає. Аналогічно від проєкту "Росіяни на війні" дистанціювався і CNC, зазначили в посольстві.

13 вересня Кінофестиваль в Торонто повідомив, що не показуватиме пропагандистську стрічку. Причиною скасування показів організатори назвали серйозні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.

Але вже 16 вересня стало відомо, що стрічку таки покажуть 17 вересня о 08:30 та 21:00 за київським часом.

19 вересня МЗС висловило обурення тим, що швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival вирішив внести до своєї програми фільм "Росіяни на війні".

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