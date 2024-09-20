Фильм "Русские на войне" хотели показать во Франции. Посольство Украины отреагировало

Анастасия Трофимова (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Пропагандистскую ленту "Русские на войне" режиссера Анастасии Трофимовой планировали показать на французском телевидении, посольство Украины в Париже приняло меры дипломатического реагирования. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

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По данным посольства, несколько дней назад украинские дипломаты получили информацию, что авторы фильма "Русские на войне" воспользовались финансовой поддержкой Французского национального центра кино CNC и планируют показать ленту на телеканале ARTE.

Посол Вадим Омельченко направил письма руководствам CNC и ARTE, в которых подробно разъяснил, что этот фильм сознательно искажает реалии войны против Украины, и является инструментом российской пропаганды и гибридной агрессии.

"Это попытка оправдать оккупацию Украины и отбелить военные преступления российской армии. Мы также напомнили, что режиссер фильма несколько лет работала на одиозном российском подсанкционном канале Russia Today, и внесена Министерством культуры и стратегических коммуникаций в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины" – говорится в сообщении.

Посольство обратилось к CNC и ARTE с просьбой объяснить ситуацию, а также призвало воздержаться от любого сотрудничества с авторами фильма и отмежеваться от этого проекта.

В ответном письме президент ARTE Брюно Патино сообщил, что он лично и его команда внимательно следили за полемикой вокруг ленты и подчеркнул, что телеканал никоим образом не ассоциирован с этой его версией. Проект был предложен редакции и получил отказ. Никаких конкретных договоренностей по показу фильма на ARTE нет. Аналогично от проекта "Русские на войне" дистанцировался и CNC, отметили в посольстве.

13 сентября Кинофестиваль в Торонто сообщил, что не будет показывать пропагандистскую ленту. Причиной отмены показов организаторы назвали серьезные угрозы работе фестиваля и общественной безопасности.

Но уже 16 сентября стало известно, что ленту покажут 17 сентября в 08:30 и 21:00 по киевскому времени.

19 сентября МИД выразил возмущение тем, что швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival решил внести в свою программу фильм "Русские на войне".

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