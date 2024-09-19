Пропагандистскую ленту "Россияне на войне" покажут на Zurich Film Festival. МИД возмутился
Кадр из фильма "Россияне на войне" (скриншот)

Министерство иностранных дел выразило возмущение тем, что швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival решил включить в свою программу фильм российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

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"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

МИД подчеркнул, что и дальше системно и последовательно будет отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах.

Российской пропаганде, спрятанной за культурным продуктом, не место на международной арене и красных дорожках, добавили там.

  • 13 сентября 2024 Кинофестиваль в Торонто сообщил, что не будет показывать пропагандистскую ленту.
  • Но уже 16 сентября стало известно, что ленту покажут 17 сентября в 08:30 и 21:00 по киевскому времени.
  • В тот же день Министерство культуры и стратегических коммуникаций включило Анастасию Трофимову в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

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