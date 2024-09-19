Пропагандистскую ленту "Россияне на войне" покажут на Zurich Film Festival. МИД возмутился

МИД подчеркнул, что и в дальнейшем будет системно и последовательно отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах

Кадр из фильма "Россияне на войне" (скриншот)

Министерство иностранных дел выразило возмущение тем, что швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival решил включить в свою программу фильм российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

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"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

МИД подчеркнул, что и дальше системно и последовательно будет отстаивать изоляцию агрессора в культурной и других сферах.

Российской пропаганде, спрятанной за культурным продуктом, не место на международной арене и красных дорожках, добавили там.

13 сентября 2024 Кинофестиваль в Торонто сообщил, что не будет показывать пропагандистскую ленту.

Но уже 16 сентября стало известно, что ленту покажут 17 сентября в 08:30 и 21:00 по киевскому времени.

В тот же день Министерство культуры и стратегических коммуникаций включило Анастасию Трофимову в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

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