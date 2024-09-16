Украина внесла режиссера "Русских на войне" в список людей, угрожающих нацбезопасности

Анастасия Трофимова (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Режиссера скандального фильма "Русские на войне" Анастасию Трофимову включили в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

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Бывшую сотрудницу пропагандистского канала RT внесли в этот список, в частности, за документальный фильм "Русские на войне", который она срежиссировала.

Несмотря на то, что картину показали на Венецианском кинофестивале, показ фильма на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF), ограничили. После первого сеанса фильм был снят с программы из-за мер безопасности, вызванных возмущением Конгресса украинцев Канады, украинских и иностранных чиновников.

Фильм распространяет российскую пропаганду и демонстрирует неприемлемую нейтральность войны России против Украины. Это пропагандистское кино не уделяет должного внимания зверствам, совершенным РФ во время вторжения, и не признает их, отметили в ведомстве.

Лента также продвигает идею, что эта война является "конфликтом двух братских народов", и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы, что неприемлемо в условиях реальных событий, происходящих в Украине.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий отметил, что случаи, подобные деятельности Трофимовой, являются частью более широкой информационной войны, которую ведет Москва, пытаясь оправдать свою агрессию через культуру и медиа.

"Украина последовательно работает над тем, чтобы российская пропаганда не смогла проникнуть на культурные площадки как внутри страны, так и за ее пределами, защищая правду о войне и свободе", – добавил Точицкий.

13 сентября Кинофестиваль в Торонто сообщил, что не будет показывать пропагандистскую ленту. Причиной отмены показов организаторы назвали серьезные угрозы работе фестиваля и общественной безопасности.

Но уже 16 сентября стало известно, что ленту покажут 17 сентября в 08:30 и 21:00 по киевскому времени.

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