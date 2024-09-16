Україна внесла режисерку фільму "Росіяни на війні" до переліку людей, що загрожують нацбезпеці

Анастасія Трофімова (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Режисерку скандального фільму "Росіяни на війні" Анастасію Трофімову включено до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

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Колишню працівницю пропагандистського каналу RT внесли до цього списку, зокрема, за документальний фільм "Росіяни на війні", який вона зрежисувала.

Попри те, що стрічку показали на Венеційському кінофестивалі, показ фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) обмежили. Після першого сеансу фільм було знято з програми через заходи безпеки, спричинені обуренням Конгресу українців Канади, українських та іноземних урядовців.

Фільм поширює російську пропаганду та демонструє неприйнятну нейтральність щодо війни Росії проти України. Це пропагандистське кіно не приділяє належної уваги звірствам, скоєним РФ під час вторгнення, і не визнає їх, зазначили у відомстві.

Стрічка також просуває ідею, що ця війна є "конфліктом двох братніх народів" і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький зазначив, що випадки, подібні до діяльності Трофімової, є частиною ширшої інформаційної війни, яку веде Москва, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа.

"Україна послідовно працює над тим, щоб російська пропаганда не змогла проникнути на культурні майданчики як всередині країни, так і за її межами, захищаючи правду про війну та свободу", – додав Точицький.

13 вересня Кінофестиваль в Торонто повідомив, що не показуватиме пропагандистську стрічку. Причиною скасування показів організатори назвали серйозні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.

Але вже 16 вересня стало відомо, що стрічку таки покажуть 17 вересня о 08:30 та 21:00 за київським часом.

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