Во Франции новое "самое правое" правительство: МИД возглавил сторонник Украины

Новый Кабмин Франции теперь стал более "правым", и в нем доминируют консерваторы и центристы

Генсек Елисейского дворца Алексис Колер (Фото: ЕРА/DIMITAR DILKOFF)

Во Франции 21 сентября объявили состав нового правительства, считается, что оно является "наиболее правым" за последние 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, ряд французских медиа дополнили.

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Новый Кабмин Франции теперь стал более "правым", и в нем доминируют консерваторы и центристы.

По данным France-24, среди новых ключевых фигур в правительстве — министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, представляющий центристов.

Ранее, будучи госсекретарем по делам Европы, он занимался противодействием прокремлевской пропаганде и поддерживал инициативу президента Эмманюэля Макрона по возможной отправке военных сил в Украину.

Министром внутренних дел стал консерватор Бруно Ретайло, специализировавшийся на вопросах иммиграции.

Себастьян Лекорню, близкий союзник Макрона, остался в должности министра обороны.

Министерство финансов возглавил 33-летний Антуан Арман, бывший глава парламентской комиссии по экономическим вопросам.

Новым министром юстиции стал Дидье Миго, бывший социалист и единственный представитель левоцентристов в новом правительстве.

Премьер-министр Мишель Барнье заявил, что основные приоритеты правительства – повышение уровня жизни, обеспечение безопасности, контроль иммиграции, улучшение экономической привлекательности страны и защита окружающей среды.

Премьер Франции Габриэль Атталь подал в отставку 8 июля 2024 из-за победы ультралевых в парламентских выборах.

8 000 человек вышли на улицы Франции, чтобы отпраздновать победу ультралевых. Не обошлось без массовых беспорядков.

5 сентября Макрон назначил Барнье новым премьером.

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