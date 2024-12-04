Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду Барньє

Голосування в парламенті Франції (Фото: Yoan Valat/EPA)

Уряд Франції йде у відставку після отримання вотуму недовіри від парламенту. Про це повідомило агентство Reuters.

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Французькі парламентарі відправили уряд у відставку, кинувши країну у ще глибшу політичну кризу, яка загрожує її здатності видавати закони та стримувати бюджетний дефіцит, йдеться у матеріалі.

Ультраправі та ліві парламентарі об’єднали зусилля, щоб підтримати вотум недовіри прем’єр-міністру Мішелю Барньє та його уряду. Це рішення підтримав 331 законодавець із 574.

Очікується, що Барньє незабаром подасть заяву про свою відставку та всього уряду президенту Франції Еммануелю Макрону. Це перший випадок винесення вотуму недовіри уряду у Франції з 1962 року.

Причиною для висловлення вотуму недовіри стало те, що Барньє вирішив використати спеціальні конституційні повноваження, щоб проштовхнути частину непопулярного бюджету, який мав на меті заощадити 60 млрд євро, щоб скоротити дефіцит, через парламент без остаточного голосування.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявила, що розвал уряду був "єдиним способом, який Конституція дає нам, аби захистити французів від небезпечного, несправедливого та карального бюджету".

8 липня 2024 року тодішній прем'єр Франції Габріель Атталь подав у відставку через перемогу ультралівих на парламентських виборах.

5 вересня Макрон призначив Барньє новим прем'єром.

21 вересня оголосили склад нового уряду Франції, який вважався "найбільш правим" за останні 10 років.