Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству Барнье

Голосование в парламенте Франции (Фото: Yoan Valat/EPA)

Правительство Франции уходит в отставку после получения вотума недоверия от парламента. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Французские парламентарии отправили правительство в отставку, бросив страну в еще более глубокий политический кризис, угрожающий его способности издавать законы и сдерживать бюджетный дефицит, говорится в материале.

Ультраправые и левые парламентарии объединили усилия, чтобы поддержать вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье и его правительству. Это решение поддержал 331 законодатель из 574.

Ожидается, что Барнье вскоре подаст заявление о своей отставке и всего правительства президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Это первый случай вынесения вотума недоверия правительству во Франции с 1962 года.

Причиной для выражения вотума недоверия стало то, что Барнье решил использовать специальные конституционные полномочия, чтобы протолкнуть часть непопулярного бюджета, с целью сэкономить 60 млрд евро, чтобы сократить дефицит, через парламент без окончательного голосования.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что развал правительства был "единственным способом, который Конституция дает нам, чтобы защитить французов от опасного, несправедливого и карательного бюджета".

8 июля 2024 года тогдашний премьер Франции Габриэль Атталь подал в отставку из-за победы ультралевых на парламентских выборах.

5 сентября Макрон назначил Барнье новым премьером.

21 сентября объявили состав нового правительства Франции, которое считалось "наиболее правым" за последние 10 лет.