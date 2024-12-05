Макрон официально принял отставку премьера Франции Барнье

Мишель Барнье (Фото: Yoan Valat/EPA)

В четверг, 5 декабря, премьер-министр Франции Мишель Барнье подал заявление об отставке своего правительства президенту страны Эмманюэлю Макрону, который "принял это к сведению". Об этом сообщил Елисейский дворец.

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В сообщении администрации французского президента отмечается, что Барнье продолжит исполнять обязанности до назначения преемника.

"Барнье вместе с членами правительства обеспечивает ведение текущих дел до назначения нового правительства", – говорится в заявлении.

Вечером 4 декабря парламент Франции вынес вотум недоверия правительству Барнье. Это решение поддержал 331 законодатель из 574. Это первый случай вынесения вотума недоверия правительству во Франции с 1962 года.