Макрон заявив, що у відставку не збирається

Емманюель Макрон (Фото: Christophe Ena / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не збирається йти у відставку до кінця своєї каденції. Слова політика передає газета Le Figaro.

"Мандат, який ви мені демократичним шляхом довірили, – це п’ятирічний мандат, і я буду виконувати його повною мірою до його закінчення", – заявив він.

За словами Макрона, його відповідальність вимагає забезпечення тяглості держави, належного функціонування її інститутів, незалежності Франції та захисту її громадян.

Напередодні, ввечері 4 грудня, французький парламент виніс вотум недовіри уряду Мішеля Барньє: рішення підтримав 331 депутат із 574. Востаннє такий вотум оголошували у 1962 році.

Причиною для вотуму стало те, що прем'єр вирішив використати спеціальні конституційні повноваження, аби проштовхнути частину непопулярного бюджету через парламент без остаточного голосування. Бюджет був покликаний заощадити 60 млрд євро для скорочення дефіциту.

Для голосування проти Барньє об'єдналися ультраправі та ліві депутати.

Уже 5 грудня Барньє подав заяву про відставку Макрону. Президент заявив, що нового прем'єра призначать найближчими днями, його ім'я ще не оголошувалося.

8 липня 2024 року тодішній прем'єр Франції Атталь подав у відставку через перемогу ультралівих на парламентських виборах.

5 вересня Макрон призначив Барньє новим прем'єром.

21 вересня оголосили склад нового уряду Франції, який вважався "найбільш правим" за останні 10 років.