Макрон заявил, что в отставку не собирается

Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку до конца своей каденции. Слова политика передает газета Le Figaro.

"Мандат, который вы мне демократическим путем доверили, – это пятилетний мандат, и я буду выполнять его в полной мере до его окончания", – заявил он.

По словам Макрона, его ответственность требует обеспечения преемственности государства, надлежащего функционирования его институтов, независимости Франции и защиты его граждан.

Накануне, вечером 4 декабря, французский парламент вынес вотум недоверия правительству Мишеля Барнье: решение поддержал 331 депутат из 574. Последний такой вотум объявляли в 1962 году.

Причиной вотума стало то, что премьер решил использовать специальные конституционные полномочия, чтобы протолкнуть часть непопулярного бюджета через парламент без окончательного голосования. Бюджет был призван сэкономить 60 миллиардов евро для сокращения дефицита.

Для голосования против Барнье объединились ультраправые и левые депутаты.

Уже 5 декабря Барнье подал заявление об отставке Макрону. Президент заявил, что нового премьера назначат в ближайшие дни, его имя еще не объявлялось.

8 июля 2024 тогдашний премьер Франции Атталь подал в отставку из-за победы ультралевых на парламентских выборах.

5 сентября Макрон назначил Барнье новым премьером.

21 сентября объявили состав нового правительства Франции, которое считалось "наиболее правым" за последние 10 лет.