Після Трюдо допомога українцям у Канаді може істотно зменшитись – професор Шилдс

Прем’єр Канади Джастін Трюдо оголосив 6 січня про відставку (Фото: EPA-EFE/OLGA FEDROVA)

Після відставки прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у країні можуть скоротити соціальну допомогу біженцям, зокрема українським. Таку думку в коментарі для статті LIGA.net висловив професор політики й держуправління Університету Торонто Джон Шилдс.

Він наголосив, що після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року до Канади приїхали понад 200 000 українських біженців. Оттава дала їм багато урядової, некомерційної та індивідуальної допомоги. І ці люди отримали кращу підтримку, ніж біженці з багатьох інших країн, охоплених війною.

Але ситуація може змінитись. Як відомо, Трюдо 6 січня подав у відставку, проте керуватиме до обрання наступника, що має відбутися у найближчі два місяці. У жовтні 2025-го у Канаді мають відбутися парламентські вибори, проте можуть бути й раніше, бо цього вимагає опозиція.

Загалом досі серед провідних політичних партій Канади, панівних лібералів та опозиційних консерваторів, була сильна політична та військова підтримка України – в цьому питанні існує відносний консенсус, каже Шилдс.

Проте, за його словами, консерватори прагнуть згорнути програми соціальної допомоги, щоб розв'язувати економічні проблеми країни. Тому українським біженцям слід готуватися, що їх це теж стосуватиметься і допомоги стане значно менше.