Трюдо відповів Трампу щодо приєднання Канади до США: Немає жодного шансу

У МЗС Канади зазначили, що заяви Трампа демонструють його повне нерозуміння сильних сторін Канади

Джастін Трюдо (Фото: x.com/JustinTrudeau)

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна не стане частиною США. Про це він написав 7 січня на сторінці у соцмережі Х.

"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів", – заявив він.

Трюдо зазначив, що робітники та громади як у Канаді, так і у США отримують вигоду від того, що вони є "найбільшим партнером у торгівлі та безпеці".

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі підтримала канадського прем'єра та зазначила, що країна не злякається погроз.

"Коментарі новообраного президента [Дональда] Трампа демонструють повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна. Наш народ сильний. Ми ніколи не відступимо перед обличчям погроз", – написала вона на своїй сторінці у мережі Х.

За кілька годин до цього Трамп на пресконференції заявив, що він не розглядає можливість використання військової сили для приєднання Канади до США. Він зазначив, що буде залучена "економічна сила", бо "Канада та США — це було б справді щось".