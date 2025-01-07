Трюдо ответил Трампу о присоединении Канады к США: Нет ни единого шанса

Джастин Трюдо (Фото: x.com/JustinTrudeau)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна не станет частью США. Об этом он написал 7 января на странице в соцсети Х.

"Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", – заявил он.

Трюдо отметил, что рабочие и громады как в Канаде, так и в США получают выгоду от того, что они являются "наибольшим партнером по торговле и безопасности".

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли поддержала канадского премьера и отметила, что страна не испугается угроз.

"Комментарии новоизбранного президента [Дональда] Трампа демонстрируют полное непонимание того, что делает Канаду сильной страной. Наша экономика сильна. Наш народ сильный. Мы никогда не отступим перед лицом угроз", – написала она на своей странице в сети Х.

За несколько часов до этого Трамп на пресс-конференции заявил, что он не рассматривает возможность использования военной силы для присоединения Канады к США. Он отметил, что будет привлечена "экономическая сила", потому что "Канада и США – это было бы действительно что-то".