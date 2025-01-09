После Трюдо помощь украинцам в Канаде может существенно уменьшиться – профессор Шилдс

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил 6 января об отставке (Фото: EPA-EFE/OLGA FEDROVA)

После отставки премьер-министра Канады Джастина Трюдо в стране могут сократить социальную помощь беженцам, в том числе украинским. Такое мнение высказал профессор политики и госуправления Университета Торонто Джон Шилдс.

Он отметил, что после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Канаду приехали более 200 000 украинских беженцев. Оттава предоставила им много правительственной, некоммерческой и индивидуальной помощи. И эти люди получили лучшую поддержку, чем беженцы из многих других стран, охваченных войной.

Но ситуация может измениться. Как известно, Трюдо 6 января подал в отставку, однако будет руководить до избрания преемника, что должно состояться в ближайшие два месяца. В октябре 2025-го в Канаде должны пройти парламентские выборы, однако могут быть и раньше, потому что этого требует оппозиция.

В целом, среди ведущих политических партий Канады, господствующих либералов и оппозиционных консерваторов была сильная политическая и военная поддержка Украины – в этом вопросе существует относительный консенсус, говорит Шилдс.

Однако, по его словам, консерваторы стремятся свернуть программы социальной помощи, чтобы решить экономические проблемы страны. Поэтому украинским беженцам следует готовиться, что их это будет касаться, и помощи станет гораздо меньше.